Manisa'nın 'İhsan Hala'sı köylülerin tüm önyargılarını yıktı: Onu kızımız gibi görüyoruz

Manisa’nın Akhisar ilçesinin Kayışlar Köyü’nde yaşayan 53 yaşındaki Ali İhsan Çolak, yıllardır köyde trans birey olarak yaşıyor. Köylüler tarafından kabul edilen Çolak'a 'İhsan Hala' deniyor. Zaman içinde İhsan Hala yaşadıklarını anlattı.

DW Türkçe videosunda çocukluk sürecinden bahseden İhsan Hala "Ben kendimi bildim bileli böyleyim. İlkokul yıllarından beri. Mesela diğer arkadaşlarım erkeklerle maç yaparlardı, ben kızlarla seksek oynardım, ip atlardım, top oynardım... Arkadaşımın oğlu hala diye seslendi. Benim çok hoşuma gitti. O zaman hala olsun dedim" diye konuştu.

'KENDİMİ ERKEK OLARAK GÖRMEDİM'

Bu durumu fark ettiği zamanı İhsan Hala, "Kendimi erkek olarak görmedim. Kendimi bildim bileli böyleyim. Kimse bana zorla bir şey yaptırmıyor. 4-5. sınıfa gittiği zaman fark ettim. Ailem tarlaya giderdi ben evde temizlik, ev işi, yemek yapardım" sözleriyle anlattı.

'İYİLİK VE YARDIMLA KENDİMİ KABUL ETTİRDİM'

Zorluklardan bahseden İhsan Hala "Yaşamak hiç kolay değil, köy yerinde hiç değil. Çok zorluklar çektim. Dışlandım, konuşulmadım, hor görüldüm, itildim, kakıldım. Hiç yılmadım. Hep üstüne gittim. İyilik ve yardımla kendimi kabul ettirdim" ifadelerini kullandı.