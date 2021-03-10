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Manisa'nın 'İhsan Hala'sı köylülerin tüm önyargılarını yıktı: Onu kızımız gibi görüyoruz

10.03.2021 16:26 | Son Güncelleme:
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Manisa'nın 'İhsan Hala'sı köylülerin tüm önyargılarını yıktı: Onu kızımız gibi görüyoruz

Manisa'da cinsel kimliği nedeniyle sorun yaşadığı köyüne geri dönen Ali İhsan Çolak, köyünde 'İhsan Hala' olarak anılıyor. Köyde yaşayanlar tarafından kabul edilen Çolak, çocukluk sürecinden itibaren yaşadıklarını anlattı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinin Kayışlar Köyü’nde yaşayan 53 yaşındaki Ali İhsan Çolak, yıllardır köyde trans birey olarak yaşıyor. Köylüler tarafından kabul edilen Çolak'a 'İhsan Hala' deniyor. Zaman içinde İhsan Hala yaşadıklarını anlattı.

DW Türkçe videosunda çocukluk sürecinden bahseden İhsan Hala "Ben kendimi bildim bileli böyleyim. İlkokul yıllarından beri. Mesela diğer arkadaşlarım erkeklerle maç yaparlardı, ben kızlarla seksek oynardım, ip atlardım, top oynardım... Arkadaşımın oğlu hala diye seslendi. Benim çok hoşuma gitti. O zaman hala olsun dedim" diye konuştu.

'KENDİMİ ERKEK OLARAK GÖRMEDİM'

Bu durumu fark ettiği zamanı İhsan Hala, "Kendimi erkek olarak görmedim. Kendimi bildim bileli böyleyim. Kimse bana zorla bir şey yaptırmıyor. 4-5. sınıfa gittiği zaman fark ettim. Ailem tarlaya giderdi ben evde temizlik, ev işi, yemek yapardım" sözleriyle anlattı.

'İYİLİK VE YARDIMLA KENDİMİ KABUL ETTİRDİM'

Zorluklardan bahseden İhsan Hala "Yaşamak hiç kolay değil, köy yerinde hiç değil. Çok zorluklar çektim. Dışlandım, konuşulmadım, hor görüldüm, itildim, kakıldım. Hiç yılmadım. Hep üstüne gittim. İyilik ve yardımla kendimi kabul ettirdim" ifadelerini kullandı.

Babasına evlenmek istemediğini söyleyen İhsan Hala "Köye anneme bakmaya geldim. Geliş o geliş kaldım. Anneyi kaybettim, 5 ay sonra da babayı kaybettim. Çok sevdim burayı. İlk başlarda hor görmediler. Çocuklar bakıyordu" diye konuştu.

'BİZİM KIZIMIZ GİBİ OLDU'

Emekli hemşire Saffet Bilgiç temizlikçi aradığı sırada İhsan Hala ile tanıştığını anlattı. Bilgiç "Boyu uzun, cami silerken merdivene ihtiyaç duymuyor. Bizim kızımız gibi oldu. Başta eşim biraz gergindi. Sonra o da alıştı" şeklinde anlattı.

'HER YÖNÜYLE TAKDİR EDİYORUZ'

Köy sakinlerinden Erol Yılmaz "İhsan hala bizim oğlumuz, kızımız gibi. Her yönüyle takdir ettiğimiz birisi. Özel günlerde biraz sıkıntısı olsa da biz ona sahip çıkıyoruz" dedi.

'ANNEM BAZEN BANA 'KIZIM' DERDİ'

Ailesinden bahseden İhsan Hala "Annem babam namazında niyazında biriydi. Abilerim ve ablalarımla görüşmüyorum. Ölüm ve düğünde 'hoşgeldin' deyip sadece bir kişiyle görüşüyorum. Annem bazen 'kızım' derdi" şeklinde konuştu.

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