Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korkutan görüntü! Binlerce balık telef oldu!

Karakurt Mahallesinde Eski Değirmen civarlarından geçen Bakırçay’da binlerce balık kıyıya vurdu.
Balıkların ölüm sebebinin Bakırçay’a asitli zeytin suyu dökülmesi olduğu iddia edildi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine gelerek su numunesi alıp, balıkların ölüm sebebini araştıracağı açıklandı. (İHA)
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