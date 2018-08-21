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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korkutan görüntü! Binlerce balık telef oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 04:58 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kırkağaç ilçesindeki Bakırçay'da binlerce balık telef oldu. Suya dökülen asitli zeytin suyunun balıkların telef olmasına neden olduğu iddia edildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korkutan görüntü! Binlerce balık telef oldu!

Karakurt Mahallesinde Eski Değirmen civarlarından geçen Bakırçay’da binlerce balık kıyıya vurdu.

ASİTLİ ZEYİN SUYU İDDİASI

Balıkların ölüm sebebinin Bakırçay’a asitli zeytin suyu dökülmesi olduğu iddia edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine gelerek su numunesi alıp, balıkların ölüm sebebini araştıracağı açıklandı. (İHA)

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Manisa Kırkağaç balık telef

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