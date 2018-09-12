Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

Kaza, İzmir-Ankara E96 karayolu Caferbey Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Sart Mahallesi istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan Barış Girgin(25) yönetimindeki tescilsiz ve plakasız motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyere çarparak takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü Girgin, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili çalışma başlatılırken Girgin’in evli ve 1 çocuk babası olduğu, Salihli’de müzisyenlik yaptığı öğrenildi.
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