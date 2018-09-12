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Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 19:52 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde motosikletin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında müzisyen olan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

Kaza, İzmir-Ankara E96 karayolu Caferbey Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Sart Mahallesi istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan Barış Girgin(25) yönetimindeki tescilsiz ve plakasız motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyere çarparak takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü Girgin, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili çalışma başlatılırken Girgin’in evli ve 1 çocuk babası olduğu, Salihli’de müzisyenlik yaptığı öğrenildi.

manisa

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Manisa Salihli trafik kazası Müzisyen Manisa'nın salihli ilçesi

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