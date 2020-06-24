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Manisa'nın Selendi ilçesinde koronavirüs hastası kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 23:00 | Son Güncelleme

Manisa'nın Selendi ilçesinde koronavirüs vakasının kalmadığı bildirildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde koronavirüs hastası kalmadı

Çin’in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’ye de yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Manisa'nın Selendi ilçesinde (Covid-19) tanısı konularak Selendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 5 kişilik aile iyileşerek taburcu edilirken ailenin yaşadığı mahalledeki karantina da kaldırıldı. Son hastaların iyileşmesiyle birlikte ilçede vaka kalmadığı öğrenildi.

İLÇEDE VAKA KALMADI

İlçe yetkililerinden alınan bilgilere göre Selendi'de hastanede yatan koronavirüs tanısı konmuş kimsenin kalmadığı hastalığın ilçede sıfırlandığı öğrenildi. Yapılan açıklamada ilçe halkının tedbiri elden bırakmaması gerektiği vurgulanırken, maske takmaya, el hijyenine ve mesafe kuralına uyulmasının önemine dikkat çekildi.

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