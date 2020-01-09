Manisa organ bağışında rekor kırdı

2018 yılında 4 bin 330 kişinin organ bağışında bulunduğu Manisa’da valilik tarafından ’Hayata Bağış’ sloganıyla başlatılan organ bağışı kampanyası ile 2019 yılında organ bağışı yapan kişi sayısı 7 bin 396 oldu. Ülke genelinde en fazla organ bağışında 4’üncü sırada olan Manisa’nın nüfusa oranda ise ilk sırada yer aldığı açıklandı.

2019 yılında ’Hayata Bağış’ sloganıyla Manisa Valiliği tarafından başlatılan organ bağışı kampanyasına il genelinde katılım artarak devam ediyor. Bir önceki yıl Manisa genelinde organ bağışı sayısı 4 bin 330 iken bu yıl organ bağışı sayısı 7 bin 396’ya ulaşarak rekor kırıldı.

İl genelinde yürütülen kampanyaya tüm kamu kurumları tarafından destek verilirken, sağlık personeli tarafından okullar, resmi daireler, pazar yerleri, kafeteryalar, alış veriş merkezleri, askeri birlikler ziyaret edilerek organ bağışı konusunda toplumda farkındalığı arttırmak için bilgilendirmeler yapıldı.

Manisa, Türkiye 4’üncüsü

Manisa, toplamda 32 bin 217 adet organ bağışı ile İzmir, İstanbul ve Kocaeli’nden sonra 4. sırada yer alırken, nüfusuna oranla kıyaslandığında ise ilk sırada yer aldı.

Manisa’da 2020 yılında da Hayata Bağış Kampanyasının devam edeceği ve yeni rekorların kırılmasının hedeflendiği öğrenilirken Manisa Valiliği tarafından, “Organlarımız toprak olmasın umut olsun. Gelin hep birlikte ‘Hayata Bağış’ yapalım.” ifadeleri kullandı.



