HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa OSB’de korkutan yangın

Manisa OSB’de korkutan yangın

08.12.2020 13:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) içerisinde faaliyet gösteren bir fabrikanın boyahane kısmında çıkan yangın korkuya neden olurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangında maddi hasar meydana geldi.Yangın Manisa OSB’de faaliyet gösteren otomotiv yan sanayi fabrikasında meydana geldi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) içerisinde faaliyet gösteren bir fabrikanın boyahane kısmında çıkan yangın korkuya neden olurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangında maddi hasar meydana geldi.
Yangın Manisa OSB’de faaliyet gösteren otomotiv yan sanayi fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikanın boyahane kısmında yapılan çalışma sırasında alevler yükseldi. İlk müdahale işçiler tarafından yapılırken haber verilmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 5 ekip yangına müdahale etti. Tamamen kontrol altına alınan yangın nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, yangın nedeniyle herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.
Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Pompalı tüfekle ateş açmıştı! Görkem Sertaç Göçmen'e verilen ceza belli olduPompalı tüfekle ateş açmıştı! Görkem Sertaç Göçmen'e verilen ceza belli oldu
Açıköğretim sınavları başlıyor!Açıköğretim sınavları başlıyor!
1/

En Çok Okunan Haberler

Cemal Enginyurt Demokrat Parti’ye mi geçiyor?

Cemal Enginyurt Demokrat Parti’ye mi geçiyor?

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

PKK’lılar çocuğun yolunu kesip, 10 çay içirdikten sonra kaçırmışlar

Alçaklıkları bitmiyor! 10 bardak çay içirdikleri çocuğu...

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Samsun için korkutan açıklama: Salgının zirvesindeyiz

Bir il için korkutan açıklama: Salgının zirvesindeyiz

Pompalı tüfekle ateş açmıştı! Görkem Sertaç Göçmen'e verilen ceza belli oldu

Pompalı tüfekle ateş açmıştı! Görkem Sertaç Göçmen'e verilen ceza belli oldu

Sakarya'da dehşete düşüren olay! Silah ve sopalarla benzinliği bastılar

Dehşete düşüren anlar! Silah ve sopalarla bastılar

Sağlık çalışanlarından 'tedbir' çağrısı: Artık insanlara yalvarıyorum

Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.