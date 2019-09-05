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Manisa Ovası üzüm sergisine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 09:56 | Son Güncelleme

 MANİSA'daki bağlardan kesilen dünyaca ünlü Sultaniye üzümlerinin kurutulma işlemlerinin başlamasıyla ovada renkli görüntüler oluştu.

Manisa Ovası üzüm sergisine döndü

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) - MANİSA'daki bağlardan kesilen dünyaca ünlü Sultaniye üzümlerinin kurutulma işlemlerinin başlamasıyla ovada renkli görüntüler oluştu. Bu yıl üretilen üzümün kalitesinin daha iyi olduğunu, ancak rekoltenin düşük kaldığını belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, üreticilere, ihtiyaçları kadarını satmaları, geri kalan mahsüllerini ise saklamaları çağrısında bulundu.
Manisa il genelinde 807 bin 387 dekar alanda yaklaşık 50 bin aile, bağcılıktan geçimini sağlıyor. Türkiye'deki kurutmalık üzümün yüzde 85'i, sofralık üzümün yüzde 20'si Manisa'da üretiliyor. Bu bağlardan üretilen on binlerce ton çekirdeksiz kuru üzüm, Hollanda, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere 100'e yakın ülkeye ihraç ediliyor. Manisa'daki bağlarda ağustos ayı itibariyle yoğun bir çalışma başlıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla bağlardan toplanan yaş üzümler, potasyum ve zeytinyağlı karışıma batırıldıktan sonra metrelerce uzunluktaki sergilerde kurutulmaya bırakılıyor. İki hafta boyunca sergilerde kurutulan üzümler iç ve dış piyasaya satışa hazır hale getiriliyor. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde de ovalara serilen üzümler renkli görüntülere sahne oldu.
'BİZLERİ RAHATLATTI'
Üzümlerin çeşitli aşamalardan geçerek sergilere alındığını ifade eden Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Üzümün başkenti Saruhanlı'da 2019 yılı hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Çiftçilerimiz asmalardan kestikleri üzümleri bandırma işlemine tabi tuttuktan sonra naylonların üzerine sererek kurutma işlemini gerçekleştiriyor. İki hafta süre zarfında üzüm kuruyor ve biz bunu çeşitli işlemlerden geçirip eledikten sonra çuvallara doldurup, evlerimize götürüyoruz. Bu meşakkatli bir iş. Çiftçimiz yaptığı işten zevk alabilmesi için para kazanması lazım. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Hem Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) olarak hem Tariş olarak 2019 yılı kuru üzüm fiyatımız 9 numara için 10 liradır' açıklaması bir nebze olsun bizleri rahatlattı. Çünkü bir bant oluştu ve o seviyenin altına düşmeyecek. İnşallah hayırlısı olur" dedi.
'AVRUPA STANDARTLARI ÜZERİNDE BİR ÜZÜM ÇIKARTTIK'
Saruhanlı genelinde 10 numara kuru üzüm ürettiklerine dikkati çeken Okur, "Üzümün geleceğini iyi görüyorum. Hasat hemen hemen ilçemizde bitiyor. Bu yıl hasat çok erken sona eriyor. Bu da rekolteyi etkileyecek. TARSİM'in açıklamış olduğu verilere göre de ilçemiz için yüzde 50'ye kadar hasarımız var. Rekoltemiz yarı yarıya düşecek. İl genelinde ise yüksek oranlarda hasarlar var. Son rekolte tespiti yapıldıktan sonra 'kuruma' dediğimiz bir hastalık var. Bunun da rekolteyi düşüreceğine inanıyorum. Ama inşallah fiyatlar bizlere yardım eder. Çiftçilerimize, ihtiyacı kadarını satması, geri kalanı mahsülünü ise saklaması çağrısında bulunuyorum. Bu sene temiz mal çıkardık. 10 numaraya yakın üzüm ürettik. Hiçbir hastalık belirtisi yok ve tertemiz bir üretim oldu. Avrupa standartlarının üzerinde üzüm ürettik. Çiftçimiz o kadar bilinçlendi ki artık, atacağı ilacı atacağı gübreyi ne zaman sulaması gerektiğini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Saruhanlı Ziraat Odası'ndan ve ilaç aldıkları ziraatçilerden bilgi almadan yapmıyor. Çiftçilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. Okur, Manisa genelinde 35 bin tonu Saruhanlı'dan olmak üzere toplam 270 bin ton kuru üzüm rekoltesi beklendiğini kaydetti.
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