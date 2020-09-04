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Manisa polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 15:36 | Son Güncelleme

Manisa İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ikamet ve araçta yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu hap, kokain ve esrar maddesi ele geçirildi.Manisa’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesindeki bir araçta ve ikamette yapılan aramalarda 765 adet Regapen isimli uyuşturucu hap, 3 parça halinde 1,25 gram kokain maddesi, 2,5 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi.Konuyla ilgili 5 şüpheli şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Manisa polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Manisa İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ikamet ve araçta yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu hap, kokain ve esrar maddesi ele geçirildi.
Manisa’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesindeki bir araçta ve ikamette yapılan aramalarda 765 adet Regapen isimli uyuşturucu hap, 3 parça halinde 1,25 gram kokain maddesi, 2,5 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Konuyla ilgili 5 şüpheli şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Manisa halkının huzur ve güvenliği için Manisa Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadelesinin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

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