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Manisa polisinden sesli droneli maske denetimi

17.11.2020 15:51 | Son Güncelleme:
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Manisa’da artan korona virüs vakaları sonrası Manisa İl Emniyet Müdürlüğü maske ve sigara içimi yasak olan cadde, sokak ve meydanlarda sesli drone ile denetim gerçekleştirdi.

Manisa’da artan korona virüs vakaları sonrası Manisa İl Emniyet Müdürlüğü maske ve sigara içimi yasak olan cadde, sokak ve meydanlarda sesli drone ile denetim gerçekleştirdi. Bir yandan sesli droneli, diğer yandan da ekipler maskesi olmayan vatandaşları uyardı.
Manisa’da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkanları belirlemek için, sesli droneli uygulama yapıldı. Bir yandan sesli droneli vatandaşlara ikazlarda bulunulurken, diğer yandan da sahadaki ekipler maskesi olmayan veya maskesini çenesine indiren vatandaşları uyararak maskelerini takmalarını istedi.
Manisa’da artan korona virüs vakalarının ardından Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda sigara içiminin yasaklandığı caddelerde hem sigara hem de maske denetimi yapıldı. Çoğu vatandaşın kurallara uyduğu görülürken maskesi olmayan veya maskesini çenesine indiren vatandaşlar da polis ekiplerince uyarıldı. Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde drone ile bir yandan denetim yapılırken polis araçlarıyla da sık sık anonslar yapılarak vatandaşların kurallara uyması istendi.
Polisin uygulamasını ve droneyi gören vatandaşlar da merakla uygulamayı takip etti.

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