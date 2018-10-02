Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde terapi ve kurs bir arada

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yatan hastalar, ilaç tedavisi ile tıbbı tedavinin yanı sıra sosyal faaliyetlerde de bulunması sağlanarak, iyileştiriliyor.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yatarak tedavi gören psikiyatri hastalarına yönelik toplam 280 saatlik alçı şekillendirici ve kalıpçılık kursu açıldı. Yetkililer, kurstaki amacın hem hastaları daha hızlı tedavi etmek hem el becerilerini geliştirmek hem de rehabilite edip topluma yeniden kazandırmak olduğunu belirtti. Günde 1 saat kurs gören hastalar, Halk Eğitim Merkezi'nin kurs öğretmeni Berrin Akdoğan Coşkun eşliğinde killerle tabak, vazo ve süs eşyaları gibi farklı ürünlerin şekillerini yapıyor. Ürünlerin açılan sergide satılıp, gelirinin de hastaların günlük ihtiyaçları için kullanılacağı bildirildi. Kurslara günde 60 hasta katılıyor.

'KENDİLERİNİ DAHA DEĞERLİ HİSSEDİYORLAR'

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Gülşen Damgacı, 530 yatak kapasiteli hastanede yatan hastalara iş- uğraş terapisi kapsamında ahşap ile seramik, boyama, keçe, ağaç şekillendirme gibi terapi hizmetleri verildiğini, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden destek aldıklarını söyledi. Damgacı, "Burada yapılan faaliyetlerle hastalarımıza ilaç tedavisi yanında rehabilitasyon hizmetlerinin ne kadar etkin olduğunu gördük. Bu şekilde hastalarımız hem kendilerini değerli hissetmekte hem de terapi almakta. Hastaların el becerileri artıyor, hastanın servisinden çıkıp buraya gelerek bir malzeme yaratıyor olması, hastanın kendine olan güvenini yükseltiyor. Toplum içinde kendini daha değerli hissediyor" dedi.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'nin kurs öğretmeni Berrin Akdoğan Coşkun ise hastaların kendilerine özgü ürünler çıkarttıklarını belirtti.

'280 SAATLİK AĞAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ VE KALIPÇI KURSU AÇTIK'

Kursların hastalar açısından çok faydalı olduğunu kaydeden Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çelik, "Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak hastanelerde hastalara yönelik, 280 saatlik ağaç şekillendirici ve kalıpçı kursu açtık. Bu kursun amacı burada yatan hastalarımızı hastane ortamından bir çalışma ortamına alıp onları rehabilite etmek. Bu kuruma ziyaretlere geldiğimizde öğretmenlerimizden hastane yönetiminden aldığımız bilgilerden kursların çok verimli olduğu hem gözlemliyoruz hem de bunları kendilerinden duymaktan mutlu oluyoruz. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak dezavantaj olan bu kurumlardan talep geldiği ve öğretmen sıkıntısı yaşamadığımız sürece her türlü talebi karşılamaya hazırız" diye konuştu.