HABER

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde terapi ve kurs bir arada

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 09:25 | Son Güncelleme

MANİSA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yatan hastalar, ilaç tedavisi ile tıbbı tedavinin yanı sıra sosyal faaliyetlerde de bulunması sağlanarak, iyileştiriliyor.   Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yatarak tedavi gören psikiyatri hastalarına yönelik toplam 280 saatlik alçı şekillendirici ve kalıpçılık kursu açıldı.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde terapi ve kurs bir arada

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yatan hastalar, ilaç tedavisi ile tıbbı tedavinin yanı sıra sosyal faaliyetlerde de bulunması sağlanarak, iyileştiriliyor.
Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yatarak tedavi gören psikiyatri hastalarına yönelik toplam 280 saatlik alçı şekillendirici ve kalıpçılık kursu açıldı. Yetkililer, kurstaki amacın hem hastaları daha hızlı tedavi etmek hem el becerilerini geliştirmek hem de rehabilite edip topluma yeniden kazandırmak olduğunu belirtti. Günde 1 saat kurs gören hastalar, Halk Eğitim Merkezi'nin kurs öğretmeni Berrin Akdoğan Coşkun eşliğinde killerle tabak, vazo ve süs eşyaları gibi farklı ürünlerin şekillerini yapıyor. Ürünlerin açılan sergide satılıp, gelirinin de hastaların günlük ihtiyaçları için kullanılacağı bildirildi. Kurslara günde 60 hasta katılıyor.
'KENDİLERİNİ DAHA DEĞERLİ HİSSEDİYORLAR'
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Gülşen Damgacı, 530 yatak kapasiteli hastanede yatan hastalara iş- uğraş terapisi kapsamında ahşap ile seramik, boyama, keçe, ağaç şekillendirme gibi terapi hizmetleri verildiğini, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden destek aldıklarını söyledi. Damgacı, "Burada yapılan faaliyetlerle hastalarımıza ilaç tedavisi yanında rehabilitasyon hizmetlerinin ne kadar etkin olduğunu gördük. Bu şekilde hastalarımız hem kendilerini değerli hissetmekte hem de terapi almakta. Hastaların el becerileri artıyor, hastanın servisinden çıkıp buraya gelerek bir malzeme yaratıyor olması, hastanın kendine olan güvenini yükseltiyor. Toplum içinde kendini daha değerli hissediyor" dedi.
Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'nin kurs öğretmeni Berrin Akdoğan Coşkun ise hastaların kendilerine özgü ürünler çıkarttıklarını belirtti.
'280 SAATLİK AĞAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ VE KALIPÇI KURSU AÇTIK'
Kursların hastalar açısından çok faydalı olduğunu kaydeden Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çelik, "Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak hastanelerde hastalara yönelik, 280 saatlik ağaç şekillendirici ve kalıpçı kursu açtık. Bu kursun amacı burada yatan hastalarımızı hastane ortamından bir çalışma ortamına alıp onları rehabilite etmek. Bu kuruma ziyaretlere geldiğimizde öğretmenlerimizden hastane yönetiminden aldığımız bilgilerden kursların çok verimli olduğu hem gözlemliyoruz hem de bunları kendilerinden duymaktan mutlu oluyoruz. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak dezavantaj olan bu kurumlardan talep geldiği ve öğretmen sıkıntısı yaşamadığımız sürece her türlü talebi karşılamaya hazırız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde terapi ve kurs bir aradaManisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde terapi ve kurs bir aradaManisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde terapi ve kurs bir aradaManisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde terapi ve kurs bir arada

PARTNERRahat bırakın Aslı ve Murat’ıRahat bırakın Aslı ve Murat’ı
Evsizlere sıcak çorba dağıtan Sibel, ölüm yıl dönümünde anıldıEvsizlere sıcak çorba dağıtan Sibel, ölüm yıl dönümünde anıldı
Facebook'ta yaptığı yorum yüzünden katil oluyorduFacebook'ta yaptığı yorum yüzünden katil oluyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

'Darbe girişimi sonrası Akın Öztürk, 'Beni de kurtardın' diyerek sarılmak istedi'

'Darbe girişimi sonrası Akın Öztürk, 'Beni de kurtardın' diyerek sarılmak istedi'

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdullah Gül'e FETÖ'cü isimden şok suçlama! 'Gizli ortak' iddiası gündem yaratacak...

Abdullah Gül'e FETÖ'cü isimden şok suçlama! 'Gizli ortak' iddiası gündem yaratacak...

Yeşilırmak'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı

Yeşilırmak'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı

Jandarma'da FETÖ operasyonu!

Jandarma'da FETÖ operasyonu!

Facebook'ta yaptığı yorum yüzünden katil oluyordu

Facebook'ta yaptığı yorum yüzünden katil oluyordu

Malatya'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 3 kişi yaralandı

Malatya'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 3 kişi yaralandı

On Numara sonuçları 1 Ekim: Büyük ikramiye bölünmedi!

On Numara sonuçları 1 Ekim: Büyük ikramiye bölünmedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.