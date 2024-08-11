Manisa Salihli'de orman yangını! Dün öğlen başladı, gece boyu daha da şiddetlendi... Helikopter ve uçaklar peş peşe kalkıyor

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 15.00'te henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 10 helikopter, 39 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer, 6 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havanın kararmasının ardından söndürme çalışmalarına 2 gece görüşlü helikopter de dahil edildi.
Gece boyu devam eden yangına, sabah saatlerinde uçak ve helikopterlerle müdahale yeniden başladı.
Şehrin üzerinde alçak uçuş yapan uçaklar dikkat çekti.
Yangına müdahale an itibariyle devam ediyor.