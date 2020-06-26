Manisa Saruhanlı merkezli deprem birçok ilde hissedildi

Bugün Türkiye saati ile 10.21'de Manisa'da orta büyüklükte bir deprem meydana geldi.

Merkezi Saruhanlı ilçesi olan deprem İstanbul, İzmir ve Bursa dahil birçok ilde hissedildi.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1276435310495313920

Depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 5,5, Kandilli Rasathanesi ise 5,1 olarak açıkladı.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1276417541280276480

https://twitter.com/Kandilli\_info/status/1276420208593448965

Kandilli Rasathanesi daha sonra merkez üssü Manisa, Akhisar, Sazoba olmak üzere saat 10.36'da 3,5; Manisa, Saruhanlı, Kumkuyucak olmak üzere de saat 11.04'te de 3,0 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir" dedi.

AFAD'dan yapılan açıklamada da "Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir" denildi.