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Manisa Saruhanlı merkezli deprem birçok ilde hissedildi

26.06.2020 14:47 | Son Güncelleme

Bugün Türkiye saati ile 10.21'de Manisa'da orta büyüklükte bir deprem meydana geldi. Merkezi Saruhanlı ilçesi olan deprem İstanbul, İzmir ve Bursa dahil birçok ilde hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir" dedi.

Manisa Saruhanlı merkezli deprem birçok ilde hissedildi

Bugün Türkiye saati ile 10.21'de Manisa'da orta büyüklükte bir deprem meydana geldi.

Merkezi Saruhanlı ilçesi olan deprem İstanbul, İzmir ve Bursa dahil birçok ilde hissedildi.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1276435310495313920

Depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 5,5, Kandilli Rasathanesi ise 5,1 olarak açıkladı.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1276417541280276480

https://twitter.com/Kandilli\_info/status/1276420208593448965

Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi'ne göre 5.1

Kandilli Rasathanesi daha sonra merkez üssü Manisa, Akhisar, Sazoba olmak üzere saat 10.36'da 3,5; Manisa, Saruhanlı, Kumkuyucak olmak üzere de saat 11.04'te de 3,0 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir" dedi.

AFAD'dan yapılan açıklamada da "Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir" denildi.

Anadolu Ajansı'na konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de, kendilerineintikal eden herhangi bir hasar ihbarının olmadığını açıkladı.

DHA'nın haberine göre depremin merkez üssüne yakın Kumkuyucak Mahallesi'nde halk büyük korku yaşadı.

Kumkuyucak Mahallesi Muhtarı Nuri Karacaoğlu, "Şu anda eski 3 evin duvarlarında çatlak var. Can kaybı yok. Vatandaşlar korkudan dışarı çıktı. Tedirginlik sürüyor" dedi.

https://www.youtube.com/watch?v=NDEZTIZLtvo

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