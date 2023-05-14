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MANİSA SEÇİM SONUÇLARI 2023: YSK MANİSA Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP yüzde kaç oy aldı?

14.05.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri; Şehzadeler, Yunusemre, Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu ilçelerinde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip edilecek. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde oy verme işlemi sürüyor. Peki, Manisa seçim sonuçları ne oldu? AK Parti, MHP, CHP yüzde kaç oy aldı? İşte, Manisa seçim sonuçları canlı takip ekranı...

MANİSA SEÇİM SONUÇLARI 2023: YSK MANİSA Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP yüzde kaç oy aldı?

Manisa seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri oy verme işleminin ve seçim yasaklarının sona ermesinin ardından yakından takip edilecek. 14 Mayıs 2023 Pazar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde oy veren seçmenler akşam saatlerinde yayımlanan verileri inceleyecekler. Şehzadeler seçim sonuçları , Yunusemre seçim sonuçları, Ahmetli seçim sonuçları, Akhisar seçim sonuçları, Alaşehir seçim sonuçları, Demirci seçim sonuçları, Gölmarmara seçim sonuçları, Gördes seçim sonuçları, Kırkağaç seçim sonuçları, Köprübaşı seçim sonuçları, Kula seçim sonuçları, Salihli seçim sonuçları, Sarıgöl seçim sonuçları, Saruhanlı seçim sonuçları, Selendi seçim sonuçları, Soma seçim sonuçları ve Turgutlu seçim sonuçları Mynet.com'da olacak. Manisa seçim sonuçları internette araştırılıyor. İşte, Manisa seçim sonuçları ekranı...

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MANİSA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Manisa seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

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YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek.

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14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

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14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

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2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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