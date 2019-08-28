Manisa Şehir Hastanesi 9 ayda 1 milyon hastaya hizmet verdi

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında açılan Manisa Şehir Hastanesi, 9 ayda 1 milyon 53 bin 134 hastaya hizmet verdi. Sağlık Bakanlığının kamu-özel işbirliği modeli ile yapımını tamamladığı ve geçtiğimiz yıl Ekim ayında hizmete açtığı 558 yatak kapasiteli Manisa Şehir Hastanesi yönetimi, Manisa’daki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek, 9 ayda yaptıkları ve önümüzdeki dönem gerçekleştirecekleri çalışmaları paylaştı. Sözlerine yardımcılarını tanıtarak başlayan Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka, “Hastane olarak ilk açıldığımız günden itibaren hastanemize gelen gerek kendileri, gerekse yakınları için sağlık hizmeti almak amacıyla gelen hasta ve hasta yakınlarımıza kaliteli, rahat, konforlu ve güvenli bir sağlık hizmeti sunmak, hastanemizin bölgemizde hastalar ve çalışanlar için ilk tercih edilen kurum olması için gerekli koşulları oluşturmayı ilke edinerek çıktığımız bu yolda 10. ayımızı tamamladık. Şu anda uzman hekim sayımız 205, pratisyen hekim sayımız 21, hemşire sayımız 385, ebe sayımız 114, eczacı sayımız 14, diğer sağlıklı hizmetleri personeli 160, genel idari hizmetler personeli 250 olmak üzere kamuda bin 150 çalışanımız var. Yüklenici firmanın beyaz yakalı olarak 132, mavi yaka çalışanı 801 olmak üzere toplam 933 çalışan var. Hastanede toplamda 2 bin 38 çalışanımız bulunuyor. Şu anda eksik branşımız yok gibi. Çok az bir eksiğimiz kaldı” dedi.

1 milyon 53 bin hasta hizmet aldı

Geçtiğimiz 9 aylık süreçte polikliniklerden ve acil servisten toplam 1 milyon 53 bin 134 hastanın hizmet aldığıın aktaran Başhekim Saka, "Poliklinikten tedavi alan hasta sayımız 789 bin 704. 20 bin 267 hasta yatarak tedavi edilmiş, yetişkin acil servisimize 164 bin 921 hasta başvurmuş. 91 bin 554 çocuk acil hasta sayımız, kadın doğum acil hasta sayımız 6 bin 955 olmak üzere toplamda 263 bin 430 hasta acil servisimizden faydalanmış. Hastanede ortalama kalış gün sayımız 4. Bu iyi bir sayı. Açıldığımız günden bugüne kadar 14 bin 853 toplam ameliyat yaptık. By-Pass sayımız da 151. 9 aylık süreçte 151 iyi bir rakam. 3 bin 78 de anjiyo sayımız var. Bin 270 normal doğum, 842 sezaryen olmak üzere 2 bin 112 toplam doğum sayımız bulunuyor” diye konuştu.

Yakın dönemde hizmete aldıkları ve yeni açacakları bölümler hakkında da bilgi veren Başhekim Saka, şöyle konuştu:

“Taş kırma ünitesini aktif hale getirdik. Şu ana kadar 503 hasta tedavi gördü burada. Nükleer Tıp Birimimiz hizmet vermeye başladık. 11 bin 950 hastaya sintigrafi, 191 hastaya PET, 4 hastaya da iyot tedavisi verildi. Nisan ayı itibariyle 12 yataklı Nöroloji 2. Basamak Yoğun Bakım ünitesi hizmet vermeye başladı. Koroner yoğun bakım Haziran ayı itibariyle 18 yataklı olarak hizmet vermeye başladı. Bu da bölgenin en büyüğü. İzmir’de de 18 yataklı var, bizim de 18 yataklı. Şu ana kadar 3 bin 78 hasta anjiyo olarak bu birimde hizmet veriyor. Bu ayın başında yeni doğan yoğun bakımımız hizmet vermeye başladı. Obezite merkezi için tescilimizi aldık, 2 Eylül Pazartesi günü hizmet vermeye başlıyoruz. Çok önemli bir proje. Bu 9 aylık süreçte sağlık kurulumuz Salı ve Perşembe günleri hizmet veriyordu fakat yetmemeye başlamıştı. Önce 3 güne çıkardık, geçen aydan itibaren de 4 güne çıkarmış olduk. Manisa’da ilk olan Whatsapp iletişim hattını hizmete soktuk. Günlük 20-25 adet öneri ve istek geliyor. Kütüphanemizi açtık. Hep beraber bunları başardık. Eylül ve Ekim ayı planlarımız var. Radyasyon onkolojisi eski devlet hastanemizde hizmet veriyor. Herhalde önümüzdeki hafta içinde kendi yerimize hizmet vermeye başlayacağız. Ameliyathanemizin yükünü azaltmak için ‘Gün Hastanesi’ açmayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın çok önem verdiği ‘Geleneksel Tamamlayıcı Tıp’ bölümü için başvurumuzu yaptık. Ekim ayı itibariyle hastanemizde hizmet vermeye başlayacak. Bu bölgede çocuk yoğun bakımı yoktu. Çocuk yoğun bakım uzmanı bu ay itibariyle göreve başladı. Büyük ihtimalle Ekim ayı içerisinde yerimiz hazır. Tescilimiz alıp 12 yataklı çocuk yoğun bakım hizmeti vermeye başlayacağız. Şu an için en önemli eksiğimiz, adli tıp uzmanı ve çocuk psikiyatri uzmanımız yok. Bakanlık ile görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki süreçte bunları da tamamlayacağız. 9 ayda bunları yaptık.”