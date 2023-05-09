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Manisa Soma'daki maden ocağında göçük: 5 kişi yaralandı

09.05.2023 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Soma ilçesinde bir yer üstü maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 5 işçi yaralandı. Göçük altından kurtarılan işçiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Manisa Soma'daki maden ocağında göçük: 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesinde açık madencilik yapılan bir ocakta toprak kayması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Darkale mevkisinde özel bir şirket tarafından işletilen yer üstü linyit ocağında hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Bölgede bulunan kamyon ve iş makinelerindeki 5 çalışan, toprak altında kaldı. Maden ocağına çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanlardan 4'ü mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarıldı. Bir işçi ise itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi'ne götürülen 5 işçiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (AA)

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Maden Soma

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