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Manisa Spil Dağına düşen yıldırım ormanı küle çevirecekti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 23:12 | Son Güncelleme

Manisa Spil Dağı Milli Parkındaki bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu ağaç ve yanında bulunan boş kulubeyle birlikte yaklaşık 50 metrekarelik alanda yangın çıktı.

Manisa Spil Dağına düşen yıldırım ormanı küle çevirecekti

Manisa Spil Dağı Milli Parkındaki bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu ağaç ve yanında bulunan boş kulubeyle birlikte yaklaşık 50 metrekarelik alanda yangın çıktı. Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın ormanı etkisi altına almadan söndürüldü.
Yangın Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkındaki sarp bir alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Türkiye’nin önemli milli parkları arasında yer alan Spil Dağındaki sarp bir alandaki bir ağaca yıldırım düştü. Yıldırım düştü ağacın yanında boş bulunan bir kulube ile birlikte yaklaşık 50 metrekarelik alanda yangın çıktı. Spil Dağında piknik yapan duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ve 1 su tankeri sevk edildi. Yangının çıktığı zorlu bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler yangına müdahale etti. 2 teknik personel ile 16 yangın söndürme ekibiyle yapılan müdahalede yangın ormanlık alana sıçramadan tamamen kontrol altına alındı. Yangın sonucu yaklaşık 50 metrekarelik alan kül oldu.

Manisa Spil Dağına düşen yıldırım ormanı küle çevirecekti

Manisa Spil Dağına düşen yıldırım ormanı küle çevirecekti

Manisa Spil Dağına düşen yıldırım ormanı küle çevirecekti

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