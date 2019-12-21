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Manisa tarihi Hacı Hasan Camisi restorasyonunda sona gelindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 10:14 | Son Güncelleme

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk: - "Vakıflardan buranın yeniden restore edilip, sağlam hale getirilmesi hususunda destek istedik. Desteği aldık ama inşaat safhasında birtakım şansızlıklar yaşamıştık. Artık hepsinin sonuna geldik"

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde restorasyon çalışmalarında sona gelinen tarihi Hacı Hasan Camisi'nin yeni yılda ibadete açılması bekleniyor.

Yaşanan deprem ve yağışlar nedeniyle yapısında bozulma, minaresinde eğilme meydana gelen Hacı Hasan Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore ediliyor.

Tarihi 1400'lü yıllara uzanan caminin, temelinden itibaren dış cephesi güçlendirildi. Eğik olan eski minare yıkılarak, aslına uygun bir minare yapıldı. 31 metre uzunluğunda tek şerefeli olarak yapılan minare, 30 yıllık minare ustası İsmail Özgen tarafından büyük bir özenle tamamlandı.

İç cephesinde 150 kilogramlık çekirdek mil, dış örgüsünde ise kırmızı yanık tuğla kullanılan minare, tuğlaların daha sağlam olması için matkaplarla delindi, demirlere bağlandı ve bağlantı yerlerinin üzerine kurşun döküldü.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hacı Hasan Camisi'nin ilçede ayakta kalan en eski yapı olduğunu, restorasyon için Vakıflar Genel Müdürlüğünden destek istediklerini belirtti.

Selçuk, "Desteği aldık ama inşaat safhasında birtakım şansızlıklar yaşamıştık. Artık hepsinin sonuna geldik." dedi.

Camiyi yeni yılda ibadete açacaklarını vurgulayan Selçuk, "Minaresi de tamamlanmak üzere. Camimiz eskisi ile aynı görünümde ve daha sağlam. Bu süreci tamamladığımız için mutluyuz." diye konuştu.

- "Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyor"

Minare ustası İsmail Özgen, tarihi caminin minaresini büyük özveri ve gayretle yaptığını belirterek, "Camiler başta olmak üzere, han, hamam, kümbet ve türbelerin restorasyon çalışmalarını yapıyorum. Demirci'deki bu camimiz yaklaşık 600 senelik tarihi bir cami. Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyor. Alemi ile 31 metre olarak inşa edeceğimiz minarenin şu ana kadar 23 metresini tamamladık. Hava şartları müsaade ettiği sürece 1 ay gibi bir süre içinde minareyi tamamlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mahalle esnafı Nuri Arpacı da Hacı Hasan Mahallesi sakinleri olarak caminin ibadete açılmasını dört gözle beklediklerini bildirdi.

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