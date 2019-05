Manisa Trafik Haftası etkinliği

Manisa’da Kara Yolları Trafik Haftası kapsamında çocuklarda küçük yaşta trafik bilincinin oluşturulması amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kaza ve yaralılara yapılan müdahale canlandırılırken minik öğrenciler gösteriyi büyük bir dikkatle izledi.

Manisa’da Kara Yolları Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Çocuklara küçük yaşta trafik bilincinin oluşturulması amacıyla Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte çocuklar polis ve jandarma trafik üniforması giydi. Etkinlik kapsamında açılan stantlarda trafikte kullanılan işaretler de çocuklara tanıtıldı.

Etkinlikte konuşan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Maalesef ülkemizde her yıl 6 bin civarında vatandaşımızı trafik kazalarında kaybediyoruz. Bunun yaklaşık 4’te 1’i de bin 500 civarında vatandaşımız da yaya vatandaşlarımız. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Herkesin bir sorumluluğu var. Onun için çok duyarlı olmak lazım. 6 bin kişiden bahsediyoruz. Tam bir trafik terörü. Biz yıllardır terörle mücadele ediyoruz, bu kadar kayıp vermiyoruz. Onun için trafiğe çıkan her sürücümüz dikkat etsin" dedi.

Vali Deniz konuşmasının ardından öğrencilerle birlikte stantları dolaştı. Etkinlikte yaşanan bir trafik kazası sonrası yaşananlar da canlandırıldı. Canlandırmada bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücüye ve yerde yatan motosiklet sürücüsüne yapılan müdahale gösterildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak 112 acil servis ekiplerince ambulansa alınırken, yerde yatan motosiklet sürücüsü de 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansa alınması canlandırıldı. Yapılan canlandırma minik öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Öte yandan etkinlik kapsamında engelli vatandaşlara akülü araç bağışında bulunuldu. Engelli vatandaşlara akülü araçları protokol tarafından teslim edildi.

Etkinlik kapsamında oluşturulan parkurda minik öğrenciler akülü arabalarıyla oluşturulan parkurda yarıştı. Ayrıca emniyet kemerinin öneminin anlatıldığı simülasyonda takla atan araçta emniyet kemerinin takılı olmasının hayati önemi gösterildi.

Etkinliklere Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Erkalaycıoğlu, şube müdürleri ve öğrenciler katıldı.