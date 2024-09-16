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Manisa Valiliği duyurdu: Sokakta yapılan düğün, nişan, sünnet ve eğlence törenleri yasaklandı! Nedeni ise...

16.09.2024 19:01
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Manisa Valiliği dikkat çeken bir karara imza attı. Kırsal kesimler hariç sokakta yapılan düğün, nişan, sünnet gibi toplu eğlence törenlerinin yasaklandığını duyuruldu. Valilik alınan karar için vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler ve özellikle sokakların kapatılmasından kaynaklı ambulans ve itfaiye araçlarının olay yerine geçişini zorlaştırmasını gösterdi.

Manisa Valiliği duyurdu: Sokakta yapılan düğün, nişan, sünnet ve eğlence törenleri yasaklandı! Nedeni ise...

Manisa Valiliği tarafından alınan yeni karar ile il sınırları içerisindeki kırsal bölgeler hariç sokakta yapılan düğünler, nişanlar, kına geceleri ve sünnet gibi toplu eğlence törenleri yasaklandı. Karar, şehir merkezindeki düğün ve törenleri kapsarken, kırsal mahallelerdeki organizasyonların yasak dışında bırakıldığı ifade edildi.

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"ÇOK SAYIDA ŞİKAYET ALINDI"

Valilik tarafından yapılan açıklamada, sokaklarda düzenlenen bu etkinliklerin aşırı gürültüye neden olduğu ve vatandaşlardan bu konuda çok sayıda şikayet alındığı vurgulandı. Özellikle yaşlılar, bebekler, hastalar ve öğrencilere yönelik mağduriyetin yaşandığı belirtilen açıklamada, okul döneminin başlamasıyla birlikte sokak düğünlerinin çevredeki okullarda da eğitim sürecini olumsuz etkilediği kaydedildi. Ayrıca, bu tür etkinlikler sebebiyle sokakların kapatılmasının, ambulans, itfaiye gibi acil durum araçlarının geçişini de zorlaştırdığının altı çizildi.

Manisa Valiliği yasağın, halkın huzurunu korumak ve kamu sağlığını gözetmek amacıyla alındığını vurguladı. Gürültü kirliliğinin yanı sıra, trafik ve acil sağlık hizmetlerinin de aksamasına yol açan bu etkinliklerin, özellikle şehir merkezlerinde ciddi sorunlara neden olduğu ifade edildi. Valilik, ilgili kolluk kuvvetleri ve zabıta birimlerince bu yasağın uygulanması konusunda sıkı bir denetim yapacağını belirtti. Uymayanlara ise Kabahatlar Kanunu'nun Gürültü başlıklı 36. maddesindeki hükümlerin uygulanacağı açıklandı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa düğün
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