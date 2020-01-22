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Manisa Valiliğinden deprem açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 23:40 | Son Güncelleme

Manisa Valiliğinden deprem açıklaması

MANİSA (AA) - Manisa Valiliği, Akhisar ilçesinde meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 22.22'de merkez üssü Akhisar olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Depremde can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olup ilçede bulunan bazı binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edilmiştir. İlçede AFAD ekipleri tarafından durum tespit çalışmaları devam etmektedir." denildi.

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