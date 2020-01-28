Manisa Valiliğinden deprem açıklaması

Manisa Valiliği, Akhisar’da 23.10 sıralarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" bilgisini paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.10’da merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi. İzmir’de de hissedilen deprem ile ilgili Manisa Valiliği bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “28.01.2020 tarihinde saat 23.10 da merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

