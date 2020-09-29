Manisa Valiliğinden orman yangınına ilişkin açıklama

Manisa’nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yangında mahsur kalan 11 vatandaşımız ekipler tarafından kurtarılmış ve dumandan etkilenen 6 vatandaşımızdan 4’ü Gördes’te, 1’i Akhisar’da 1 tanesi de İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. 5 yaralımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Karayağcı Mahallesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte helikopterle yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangına ilişkin Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gördes ilçesinde meydana gelen orman yangınında, ekipler tarafından yangını söndürme çalışmalarına 1 uçak, 8 helikopter, 65 arazöz, 10 su tankeri, 10 dozer, ayrıca çevre ilçe ve işletmelerden 21 su tankeri ve 4 dozer olmak üzere toplam 119 araç ile anında başlanılmıştır. Yangında mahsur kalan 11 vatandaşımız ekipler tarafından kurtarılmış ve dumandan etkilenen 6 vatandaşımızdan 4’ü Gördes’te, 1’i Akhisar’da 1 tanesi de İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. 5 yaralımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Ayrıca yangın bölgesinde Tereke Damları bölgesindeki çiftlikten 45 büyükbaş hayvan tahliyesi yapılmış olup, güvenli bölgeye sevk edilmektedir. Yangın yaklaşık 50 hektar alana yayılmış olup, gece olması sebebiyle havadan söndürme çalışmalarına ara verilmiş olup karadan söndürme çalışmaları aralıksız devam etmektedir"

Yangına müdahale devam ediyor.

