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Manisa Valisi Ahmet Deniz, depremin bilançosunu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 23:17 | Son Güncelleme

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası açıklama yapan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Birkaç evin göçtüğüne dahil ihbar aldık" dedi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, depremin bilançosunu açıkladı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, merkez üssü Akhisar olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre ilçenin Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı, yaralının olmadığı bilgisinin geldiğini belirtti.

Deniz, kentte korku yaratan deprem sonrası AFAD koordinasyonunda tüm ekiplerin sahada inceleme yürüttüğünü belirtti. Vali Deniz, "Şu ana kadar alınan bilgiye göre Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok. Araştırma devam ediyor" dedi.

"KÖYDE HERŞEY NORMAL"

Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi'nin Muhtarı Nurettin Yıldız ise "Şu anda köyde her şey normal. Ama bir hayvan damının duvarı yıkılmış. Bir daha kontrol edeceğiz. Benim odanın birisinin duvarları çatlamış." diye konuştu.

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