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  4. Manisa Valisi Deniz'den sürücülere kitap ve oyuncak hediyesi

Manisa Valisi Deniz'den sürücülere kitap ve oyuncak hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 02:03 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Deniz'den sürücülere kitap ve oyuncak hediyesi

MANİSA (AA) - Manisa Valisi Ahmet Deniz, yılbaşı dolayısıyla kentteki polis karakolu ve jandarma komutanlığı ile uygulama noktalarında görevli ekipleri ziyaretinde denetim için durdurulan sürücülere kitap hediye etti.

Vali Deniz, yılın son saatlerinde görev başında olan jandarma ve polis ekiplerini yalnız bırakmadı. Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki polis ile jandarma karakollarını, uygulama noktalarında görevli polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden Deniz, personelle sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.

Uygulama noktasında denetim için durdurulan sürücülerle de sohbet eden Deniz, sürücüleri trafik kurallarına ve emniyet kemeri takmaları için uyardı da bulunarak, kitap hediye etti.

2019 yılının "Manisa her yerde okuyor" projesi kapsamından okuma yılı ilan ettiklerini belirten Ahmet Deniz, Toplum olarak bilgili ve kültürlü olmak zorundayız. Bunu da çok okuyarak, çok araştırarak başaracağız."dedi.

Deniz'e ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Seyfi Türkkan, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma manisa valisi ahmet deniz polis YENİYIL

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