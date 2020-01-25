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  4. Manisa ve Elazığ depremlerini tahmin eden Dyson Lin'den Ankara ve Silivri uyarısı!

Manisa ve Elazığ depremlerini tahmin eden Dyson Lin'den Ankara ve Silivri uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 18:05 | Son Güncelleme

Sosyal medyada 'deprem kehanetleri'nde bulunan Tayvanlı Dyson Lin'in Manisa depremi tahmininin ardından Elazığ depremi öncesi yaptığı paylaşımlar çok konuşulmuştu. Dyson Lin bu kez de Ankara ve Silivri'deki tehlikeye dikkat çekti.

Manisa ve Elazığ depremlerini tahmin eden Dyson Lin'den Ankara ve Silivri uyarısı!

Sosyal medyadaki deprem tahminleri nedeniyle gündem olan Tayvanlı Dyson Lin, önce Manisa daha sonra Elazığ'daki depremleri tahmin etti. Lin bu kez de yaptığı paylaşımlarla Silivri ve Ankara'ya dikkat çekti.

Dyson Lin yaptığı paylaşımda "Şimdi Ankara ve Silivri'nin en tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Deprem tahminimi daha sonra göndereceğim" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN DOĞUSU BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA"

Dyson Lin, 21 Ocak'ta kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kars'ın "10+6" seviyesinde çok güçlü bir sinyal aldığını belirterek, "Türkiye'nin doğusu büyük tehlike altında" uyarısı yapmıştı.


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