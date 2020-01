Manisa ve Elazığ depremlerini tahmin eden Dyson Lin'den Ankara ve Silivri uyarısı!

Sosyal medyadaki deprem tahminleri nedeniyle gündem olan Tayvanlı Dyson Lin, önce Manisa daha sonra Elazığ'daki depremleri tahmin etti. Lin bu kez de yaptığı paylaşımlarla Silivri ve Ankara'ya dikkat çekti.

Dyson Lin yaptığı paylaşımda "Şimdi Ankara ve Silivri'nin en tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Deprem tahminimi daha sonra göndereceğim" ifadelerini kullandı.

IRIS ANTO - Ankara, Turkey device crashed.

So Ankara is in danger, too.



Now I think Ankara and Silivri are most dangerous.

I will post my quake forecast later. pic.twitter.com/P3B2UlxHem