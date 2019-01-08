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Manisa ve İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 49 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 18:25 | Son Güncelleme

MANİSA ve İzmir ile ilçelerinde polisin toplam 23 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, bir miktar bonzai, esrar ve uyuşturucu hap ile yakalanan 49 kişi gözaltına alındı.

Manisa ve İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 49 gözaltı

Cemil SEVAL- Barış GEZİCİ/MANİSA, (DHA)- MANİSA ve İzmir ile ilçelerinde polisin toplam 23 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, bir miktar bonzai, esrar ve uyuşturucu hap ile yakalanan 49 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden uyuşturucu kullandıkları ve bulundurdukları belirlenen 31'i, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, uyuşturucu sattıkları belirlenen diğer 18'inin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kordinasyonunda Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Akhisar ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün de desteği ile uyuşturucu satıcılarına yönelik Manisa ile ilçeleri Yunusemre, Şehzadeler ve Akhisar ile İzmir'in Kınık, Konak ve Buca ilçelerinde 3 ay önce çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, şüpheliler, teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından bugün saat 05.00 sıralarında, özel harekat polislerinin de desteği ile her iki ilde, şüphelilere yönelik 23 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 36,75 gram bonzai, 438,56 gram esrar, 107 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 49 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden uyuşturucu madde kullandıkları ve bulundurdukları gerekçesiyle gözaltına alınan 31'i, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde sattıkları belirlenen diğer 18 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin halen sürdüğü bildirildi. Operasyon kapsamında 2 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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