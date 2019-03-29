Manisa'da 1 milyon 52 bin 970 seçmen oy kullanacak

MANİSA (AA) - Manisa'da 1 milyon 52 bin 970 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Manisalılar, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 3 bin 668 sandıkta oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Manisa'daki kayıtlı seçmen sayısı 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana 55 bin 712 arttı.

- En fazla seçmen Yunusemre'de

Manisa'da en fazla seçmen ve sandığın yer aldığı ilçe olan Yunusemre'de 163 bin 360 kayıtlı seçmen için 524 sandık kurulacak.

İkinci ilçe olan Akhisar'da 131 bin 316 seçmen için 440 sandık ve üçüncü olan Salihli'de ise 124 bin 164 seçmen, 410 sandıkta oy kullanacak.

46 sandık ile en az sandık Gölmarmara'da, 10 bin 835 seçmenle en az seçmen ise Köprübaşı'nda olacak.

Manisa ilçelerinin sandık ve seçmen sayıları şöyle:

İlçe adı Sandık sayısı Seçmen sayısı Ahmetli 48 12 bin 853 Akhisar 440 131 bin 316 Alaşehir 274 76 bin 145 Demirci 143 30 bin 339 Gölmarmara 46 11 bin 495 Gördes 99 22 bin 838 Kırkağaç 109 29 bin 418 Köprübaşı 62 10 bin 835 Kula 141 34 bin 553 Salihli 410 124 bin 164 Sarıgöl 107 28 bin 449 Saruhanlı 147 42 bin 703 Selendi 84 16 bin 135 Soma 284 79 bin 860 Şehzadeler 381 120 bin 242 Turgutlu 369 118 bin 265 Yunusemre 524 163 bin 360

