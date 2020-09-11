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Manisa’da 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 19:01 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 10 kilo 600 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri takibe aldıkları uyuşturucu tacirlerini kıskıvrak yakaladı.

Manisa’nın Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 10 kilo 600 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri takibe aldıkları uyuşturucu tacirlerini kıskıvrak yakaladı. Uyuşturucu tacirlerinin evine yapılan baskında 10 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından takibe alınan D.Ç. (25) ve B.D.’nin (43) birlikte oldukları ihbarının alınması üzerine iki zanlının Şeyhsinan Mahallesi’nde bulunan ikametgahına baskın yaptı. Baskında yapılan aramalarda evde çuval içerisinde saklanmış ve piyasaya sürülmeye hazır halde 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Zanlılar D.Ç. ve B.D. gözaltına alınırken, zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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