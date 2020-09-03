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Manisa’da 11 bin 340 kök kenevir ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 20:25 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 milyon TL değerindeki 11 bin 340 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Manisa’nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 milyon TL değerindeki 11 bin 340 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Turgutlu ilçesine bağlı Sinirli Mahallesi ova bölgesinde yasa dışı kenevir ekildiği istihbaratı üzerine harekete geçen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede drone ile havadan inceleme yaptı. Havadan yapılan kontroller ve arazi araması esnasında mısır tarlalarında bakımı yapılmış ve boyları 2,5 ile 3 metre arasında değişen 11 bin 340 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değeri 30 milyon TL olduğu belirtilirken, operasyonla Manisa’da bugüne kadar en fazla yakalanan yasadışı ekilmiş kenevir bitkisi ele geçirilmiş oldu.
Adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda kenevir bitkisinden numune alınarak imha edilirken kenevir ekimi yapan şahısların yakalanması için çalışmalara devam ediyor.

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