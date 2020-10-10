HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa’da 12 bin 900 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Manisa’da 12 bin 900 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 17:08 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 12 bin 900 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, cinsel içerikli ürün imalatı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Manisa’da 12 bin 900 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 12 bin 900 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, cinsel içerikli ürün imalatı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında cinsel içerikli hap, jel, kapsül, krem, sprey, damla olmak üzere toplam 12 bin 900 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Operasyonda gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünlere el konulurken A.İ ve F.G isimli şüphelilere 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet sucusundan adli işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
1 milyon TL ödülle aranıyordu! Öldürüldü1 milyon TL ödülle aranıyordu! Öldürüldü
İşte tavşan içi yemeği tarifi!İşte tavşan içi yemeği tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un sevişmesi olay oldu
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un sevişmesi olay oldu
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine parayla...
Swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine parayla...
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes başladı
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes başladı
Senetteki miktarlarla ilgili hayati karar
Senetteki miktarlarla ilgili hayati karar
Şoke eden görüntüler! Bu halde basıldılar
Şoke eden görüntüler! Bu halde basıldılar
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Tekirdağ'ı hortum vurdu
Tekirdağ'ı hortum vurdu
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Diğer Haberler
Hatay’daki yangında molotof kokteyli iddiası
Hatay’daki yangında korkunç iddia! Molotof kokteyli mi atıldı?
Samatya'da batan balıkçı teknesinden nefes kesen kurtarma operasyonu
Nefes kesen operasyon! Batan tekneden böyle kurtarıldı
1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
1 milyon TL ödülle aranıyordu! Öldürüldü
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü 32 gün kapalı olacak
Sürücüler dikkat! 32 gün kapalı olacak
İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar: Biz duyuyoruz, 6-7 ayda villa sahibi oluyorlar
İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar: Biz duyuyoruz, 6-7 ayda villa sahibi oluyorlar
Denize inmek isterken kayalıklarda mahsur kalan Ukraynalı turist 6 saatte kurtarıldı
6 saat böyle bekledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.