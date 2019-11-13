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Manisa'da 140 çiftçi, paralarını alamadıkları firma hakkında suç duyurusunda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 18:56 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "Türkiye'nin en verimli ovasında alnının teriyle çok önemli bir mücadele veren çiftçilerimizin mağduriyetiyle karşı karşıyayız" - Avukat Hanife Gökmen Kanar: - "Çiftçilerimiz mağdur edilmiştir. Bizce burada Türk Ceza Kanunu anlamında nitelikli dolandırıcılık suçu işlenmiştir"

MANİSA (AA) - Manisa'da geçen yıl özel bir işletmeye mahsullerini satan 140 çiftçi, paralarını alamadıkları gerekçesiyle firmanın 3 ortağı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çiftçiler adına Manisa Adalet Sarayı önünde gazetecilere açıklama yapan avukat Hanife Gökmen Kanar, "dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, şirket mevcudunu boşaltma, azaltma, hileli iflas, evrakta sahtecilik" gibi suçlamalarla firmanın 3 ortağından şikayetçi olduklarını söyledi.

Üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesini beklediklerini aktaran Kanar, "Mağduriyetlerin giderilmesi adına ceza davası açılması için gerekli başvuruyu yapıyoruz. 2018 yılında pamuk, mısır, üzüm mahsulünü yetiştiren çiftçilerimiz, 40 yıldır Manisa'da hizmet veren bu firmaya güvenerek ürünlerini teslim etmiştir. Teslim ve kantar fişleri ellerindedir." diye konuştu.

Kanar, 140 üreticiye hiç ödeme yapılmadığını belirterek, "Hem İzmir hem Manisa adliyeleri ve tapularında yaptığımız araştırmalarda şirketin taşınır taşınmaz mallarının çok düşük bir değerle devredildiğini, bunun hem ortaklarına hem de üçüncü şahıslara düşük bedelle devredildiğini, yani şirketin içinin boşaltıldığını öğrendik. Çiftçilerimiz mağdur edilmiştir. Bizce burada Türk Ceza Kanunu anlamında nitelikli dolandırıcılık suçu işlenmiştir." dedi.

- "Burada devletin ciddi bir sorumluluğu vardır"

Çiftçilere destek veren CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Türkiye'de lisanslı depoculuk uygulamasının doğru çalışmadığını savunarak, çiftçilerin mağdur edildiğini kaydetti.

Özel, üreticilerin mağduriyetlerini gidermek için çaba harcadıklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin en verimli ovasında alnının teriyle çok önemli bir mücadele veren çiftçilerimizin mağduriyetiyle karşı karşıyayız. Burada devletin ciddi bir sorumluluğu vardır. Yasama ve yürütme olarak koruyamadığımız çiftçinin hakkını yargının teslim etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Mahsulünün parasını alamadığını ileri süren çiftçilerden Furkan Göral, şirket tarafından kendilerine ödeme yapılmadığı gibi muhatap da bulamadıklarını anlatarak, "Yaptıkları işlemler iyi niyetli işlemler değil. Bunu fark ederek bugün burada suç duyurusunda bulunuyoruz. Burada yetkililerin kesinlikle devreye girmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından çiftçiler, şikayet dilekçelerini savcılığa teslim etti.

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