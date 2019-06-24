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Manisa’da 18 yaşındaki genç babasını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 13:27 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, gece babasını göğsünden bıçaklayıp öldürdü.Olay, Salihli’nin Seyrantepe Mahallesi 157.

Manisa’da 18 yaşındaki genç babasını öldürdü

Manisa’nın Salihli ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, gece babasını göğsünden bıçaklayıp öldürdü.
Olay, Salihli’nin Seyrantepe Mahallesi 157. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saat 03.00 sıralarında kasten bıçakla yaralama ihbarı alan ekipler, Erdem ailesinin yaşadığı eve geldi. Ozan Erdem’i (42) ağır yaralı halde gören polisler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Erdem, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yapılan araştırmada Ozan Erdem’i 18 yaşındaki oğlu Halil Can Erdem’in bıçakla yaraladığı belirlendi. Ozan Erdem’in cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Halil Can Erdem, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Halil Can Erdem’in babası Ozan Erdem’i eve sürekli alkollü geldiği ve annesine eziyet ettiği için öldürdüğünü söylediği iddia edildi.

Manisa’da 18 yaşındaki genç babasını öldürdü

Manisa’da 18 yaşındaki genç babasını öldürdü

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