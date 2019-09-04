Manisa’da 2 bin 200 yıllık tanrıça heykeli sergileneceği günü bekliyor

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Aigai Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarında 2 yıl önce bulunan 2 bin 200 yıllık "kutsal ocağın sonsuz tanrıçası" Hestia’nın heykeli sergileneceği günü bekliyor. 2 bin 200 yıllık heykelin bozulmadan günümüze gelmesi ve üzerinde bulunan işlemelerdeki detaylar ise dikkat çekiyor.

Batı Anadolu’da kurulan 12 Aiol kentinden biri olan ve tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanan Manisa’nın Yunusemre ilçesi Yuntdağ Köseler Mahallesi yakınındaki Aigai Antik Kenti’nde kazı çalışmaları devam ederken, ortaya çıkan yeni eserler tarihe ışık tutuyor. 2 yıl önceki kazılarda Halk Meclisi binasında ele geçen parçaları bir araya getiren kazı ekibi, M.Ö. 2. yüzyıla (Helenistik dönem) ait olan "kutsal ocağın sonsuz tanrıçası" Hestia heykeline ulaştı. Parçaların birleştirilmesiyle 2 metre 70 santimetre uzunluğundaki devasa heykel de ortaya çıktı. Eşine henüz rastlanamayan 2 bin 200 yıllık Hestia heykelinin bozulmadan günümüze kadar ulaşması ve üzerindeki detaylar ise dikkat çekti. 2017 yılında bulunan Hestia heykeliyle birlikte 2004 ve 2006 yıllarında bulunan diğer heykeller de sergilenecekleri günü bekliyor. Üzerinde çalışmaların devam ettiği heykeller, incelemelerin tamamlanmasıyla birlikte Manisa Arkeoloji Müzesine gönderilerek vatandaşların ziyaretine sunulacak.

Hestia heykelinin antik dünyada bulunmuş tek örnek olduğunu söyleyen Aigai Antik Kenti’nin kazı başkanı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, heykellerin bu yıl arkeoloji müzesine sevk edilmesini hedeflediklerini belirterek, “Bu yıl için ana hedeflerimizden biri buradaki heykellerin yeni arkeoloji müzesine taşınmasıdır. Uzun süredir devam eden Manisa Müzesinin inşaatı çok yakın zamanda tamamlanacak. O açıdan biz de çok heyecanlıyız. Çünkü 2004 ile 2006 yılları arasında bulmuş olduğumuz çok sayıdaki heykel artık yeni müzedeki yerinde sergilenecek. Depoda bulunan çok sayıda eser yerinde restore edilecek, buradaki heykel kaidelerinin üzerine yerleştirilip sergiye çıkarılacak. Yeni Manisa Arkeoloji Müzesi’nde özel bir Aigai meclis salonu hazırlandı. Antik dönemdeki bir meclisin kopyası gibi düşünülen salonda tüm heykeller antik dönemdeki orijinal yerleri neresiyse oraya yerleştirilecek. Bu heykellerden en önemlisi tanrıça Hestia heykelidir. Çünkü tanrıça Hestia kentin koruyucusu, kentin birliğini ve dirliğini sağlayan tanrıça. Meclis binası üzerinde bir yapı yazıtı var. Yazıtta bu meclisin tanrıça Hestia’ya adanmış olduğunu yazıyor. Biz bu heykelin yüksekliği 2 metre 70 santimetre olduğu için tanrıça heykeli olduğunu anlıyoruz. Çünkü diğer heykeller yaklaşık 1 metre 80 santimetre boyunda. Hestia heykelinin şöyle bir özelliği var. Bugüne kadar antik dünyada Hestia’nın heykelinin olduğunu pek bilmiyorduk. Antik kaynaklar tanrıça Hestia’nın heykellerinin olduğunu söylüyordu ama bugüne kadar bulunmuş muhtemelen tek örnek bu. İnşallah bir sorun olmazsa yeni Manisa Arkeoloji Müzesi’nde bu heykel herkesin ziyaretine açılacak” diye konuştu.

Sezgin, çalışmalar sırasında daha önce buldukları Aigai’deki meclis binasına sponsor olan 6 kişilik hayırsever ailenin heykellerinin Bergamalı heykeltıraş Hippias oğlu Menestratos tarafından yapıldığını tespit ettiklerini de dile getirdi. Heykeltıraşın imzasını ilk defa Aigai Antik Kenti’nde gördüklerini söyleyen Sezgin, şöyle devam etti:

“Bugüne kadar elimize geçen heykeltıraşın tek imzası. Bergama’da uzun yıllar kazı çalışmaları yapılıyor olmasına rağmen Helenistik döneme ait herhangi bir heykeltıraş imzası ele geçmemiş. Bu tabii bizim açımızdan büyük bir şans. Bu heykeltıraş imzalarını biz daha erken dönemlerden itibaren biliyoruz ama çok sık karşımıza çıkan bir şey değil. Çok az örneğini biliyoruz. Bizim için önemli olan Menestratos heykeltıraşın adı ilk defa burada karşımıza çıkıyor. Sadece bir heykelde değil iki heykelde de imzası var. Buradan şunu anlıyoruz. Bizim bu 6 heykel grubunun Bergamalı heykeltıraş Hippias oğlu Menestratos tarafından yapıldığı ortaya çıkıyor.”