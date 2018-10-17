Manisa'da 2 ev yandı: 2 yaralı 

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 49 yaşındaki Fatma Akçakaya'nın evinde çıkan yangın yandaki eve de sıçradı. Yangında hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın, bugün saat 19.00 sıralarında Osmancık Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. İddiaya göre Fatma Akçakaya evde yemek pişirilen ocaktan sıçrayan kıvılcımlar eşyaları tutuşturdu. Kısa sürede evi saran alevler kısa süre sonra yandaki Cemal Çelik'e ait eve de sıçradı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirirken, bir yandan da alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda hafif yaralanan Fatma Akçakaya ve misafiri Hayati Önkol (79) sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akçakaya ve Önkol'un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yanan iki evde de maddi hasar oluştu.
Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.
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