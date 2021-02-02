HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa’da 2 eve fuhuş operasyonu

Manisa’da 2 eve fuhuş operasyonu

02.02.2021 15:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Manisa’da 2 eve fuhuş operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 ikamete düzenlenen fuhuş operasyonunda 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi yakalandı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 ikamete düzenlenen fuhuş operasyonunda 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi yakalandı. Dört kadın sınır dışı edilirken, 2 ev ise 30 gün süreyle mühürlendi.
Edinilen bilgiye göre, Gaziler ve Atatürk Mahallesi’ndeki iki evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda N.Ö.(42) ile yabancı uyruklu I.M.(38), N.M.(34), M.A.(29) ve K.D.(32) yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan ve emniyete götürülen N.Ö.’ya fuhuşa aracılık ve yer temini etmekten, yabancı uyruklu 4 kadına ise fuhuş yapmaktan adli işlem yapıldı. Öte yandan fuhuş yapılan 2 ev 30 gün süreyle mühürlenirken, yabancı uyruklu 4 kadın ise sınır dışı edildi.
Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

Manisa’da 2 eve fuhuş operasyonu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
Kadıköy'de 7 gün süreyle yasaklandıKadıköy'de 7 gün süreyle yasaklandı
Estağfurullah ne için kullanılır?Estağfurullah ne için kullanılır?

En Çok Okunan Haberler

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bülent Serttaş ve Oryantal Didem olayının iç yüzü ortaya çıktı

Bülent Serttaş ve Oryantal Didem olayının iç yüzü ortaya çıktı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'evden çıkmayın' uyarısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'evden çıkmayın' uyarısı

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hamsi avına ilişkin yeni açıklama

Bakanlıktan hamsi avına ilişkin yeni açıklama

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa Ahmetli'de ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

Sakarya'da parçalanmış cesedin sırrı çözüldü: Katil eşi ve sevgilisi çıktı

Parçalanmış ceset bir ili dehşete düşürmüştü! Flaş detaylar

Kadıköy Kaymakamlığı duyurdu: 7 gün süreyle yasaklandı

Kadıköy'de 7 gün süreyle yasaklandı

Maske takmayıp polise direnen kurye için flaş karar!

Maske takmayıp polise direnen kurye için flaş karar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.