Manisa’da 2 motosiklet, otomobille çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Manisa’nın Soma ilçesinde iki motosikletin karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa’nın Soma ilçesi Soma-Savaştepe karayolu Kumköy Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O. (18) idaresindeki 10 NM 827 plakalı motosiklet ve M.E. (18) idaresindeki 10 L 4822 plakalı motosiklet karşı yönden gelen O.K. (45) idaresindeki 45 YA 2157 otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın sonucu motosiklet sürücüleri ve A.O.’nun idaresindeki motosiklette yolcu olarak F.A. (18) yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Motosiklette yolcu olarak bulunan F.A. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil içerisinde bulunan 6 kişi ve 2 motosiklet sürücüsü yaralı olarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

