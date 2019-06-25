HABER

Manisa’da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre A.Ü.

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre A.Ü. (45) idaresindeki 34 AIB 838 plakalı otomobil, Alaşehir-Gölmarmara yolu Gördes Kavşağı’nda B.Ç. (59) yönetimindeki 26 GC 436 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her 2 araç sürücüsü ile 26 GC 436 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan O.Ç. (29) ve S.Ç. (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili çalışma başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa’da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Doktorlar sevindiren haberi verdi

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.