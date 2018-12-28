HABER

Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: Ölen sürücünün cesedi, alev alan otomobilden son anda çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 22:40 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu Yaşar Aslanboğa (52) hayatını kaybetti.

Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: Ölen sürücünün cesedi, alev alan otomobilden son anda çıkarıldı

Cemil SEVAL/MANİSA (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu Yaşar Aslanboğa (52) hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Aslanboğa'nın otomobili alev alırken, cansız bedeni ise çevredekilerin müdahalesi ile araçtan çıkartıldı. Aslanboğa'nın cesedini otomobilden çıkaran TIR şoförü, "Araba yandı. Sürücü ölmüştü ama yanmasına izin vermedim" dedi.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Yunusemre ilçesinde Dericiler Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Akhisar'dan İzmir'e giden Yaşar Aslanboğa (52) yönetimindeki 35 HAP 91 plakalı otomobil, kavşak yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Ümit Taşken'in (40) yönetimindeki 35 TRZ 34 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Aslanboğa'nın otomobili motor kısmı alev alırken, diğer sürücüler araçlarından aldıkları yangın tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdü, sürücü Aslanboğa'yı araçtan çıkardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Aslanboğa'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşar Aslanboğa'nın cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracıyla Merkez Efendi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Diğer otomobil sürücüsü Ümit Taşken ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.
'YANMASINA İZİN VERMEDİM'
Kazaya ilk müdahaleyi yaparak, yanan otomobilin sürücüsü Aslanboğa'yı araçtan çıkaran TIR şoförü Saffet Koç, "Araba yandı. Sürücü ölmüştü ama yanmasına izin vermedim. Tutarak çektim. Yangın tüpleriyle yangına müdahale ettik" diye konuştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: Ölen sürücünün cesedi, alev alan otomobilden son anda çıkarıldıManisa'da 2 otomobil çarpıştı: Ölen sürücünün cesedi, alev alan otomobilden son anda çıkarıldıManisa'da 2 otomobil çarpıştı: Ölen sürücünün cesedi, alev alan otomobilden son anda çıkarıldı

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
Osmaniye merkezli 'uyuşturucu' operasyonu: 4 tutuklamaOsmaniye merkezli 'uyuşturucu' operasyonu: 4 tutuklama
Kayıp ihbarı yaptığı annesini bahçeye gömmüşKayıp ihbarı yaptığı annesini bahçeye gömmüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Tramvayda iğrenç olay! 'Yanlışlıkla elim değmiş olabilir'

Tramvayda iğrenç olay! 'Yanlışlıkla elim değmiş olabilir'

Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylamasında hangi fotoğraflar yarışıyor?

Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylamasında yarışan kareler

Yılbaşında en sık yapılan 8 hata!

Yılbaşında en sık yapılan 8 hata!

Türkiye'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesi'nde yer alan yerler

Her köşesi cennet! Türkiye 10 yılda ikiye katladı!

1986'da bulduğu heykel o ilçenin hayatını değiştirdi

1986'da bulduğu heykel o ilçenin hayatını değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.