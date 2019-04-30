Manisa'da 2023 öğrenci aynı anda kitap okudu

MANİSA (AA) - Manisa'da, 2023 öğrencinin katılımıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Valilik, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" kapsamında "Manisa her yerde okuyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Manisa Valisi Ahmet Deniz, protokol üyeleri ve 2023 öğrenci, Cumhuriyet Meydanı'ndan kitap okudu.

Öğrenciler meydanda, "Güneş dünyayı, kitap insanları aydınlatır", "Allah'ın insanlara ilk emri okudur", "Kitap yolumuzu aydınlatır", "Kitap varsa geleceğin var" yazılı dövizleri açtı.

Vali Deniz, etkinlikte, okumanın fikir ve düşünce zenginliğine katkı sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin daha fazla okuyarak üretmesi gerektiğine işaret eden Deniz, şöyle konuştu:

"Gelişmiş toplumların temelinde okuma önemli bir yer tutuyor. Geçmişte medeniyet inşa eden medeniyetimizin temelinde kitap ve kütüphane vardı. Atalarımızın kalemleri kılıçtan keskin olduğu için medeniyet inşa ettiler. Onun için Manisa önemli şehir. Çünkü cihan devletine şehzadeler yetiştirmiş bir kentten bahsediyoruz. Daha fazla çalışıp üretelim ki 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşalım."

Konuşmaların ardından gökyüzüne 2023 adet balon bırakıldı.

