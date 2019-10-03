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Manisa'da 207 bin 750 litre kaçak üretim şarap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 18:39 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, bir şarap fabrikası ile bir eve düzenlenen iki ayrı operasyonda, toplam 207 bin 750 litre kaçak üretildiği belirlenen şarap ve 15 litre rakı ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da 207 bin 750 litre kaçak üretim şarap ele geçirildi

Celal KÖKCÜOĞLU/ SARUHANLI (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, bir şarap fabrikası ile bir eve düzenlenen iki ayrı operasyonda, toplam 207 bin 750 litre kaçak üretildiği belirlenen şarap ve 15 litre rakı ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koldere Mahallesi'ndeki eski bir şarap fabrikasında, izinsiz olarak şarap üretilip piyasaya sürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine tesise, bugün saat 07.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Saruhanlı Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan kararla yapılan aramada, fabrikanın şarap mahzeninde 300'er litrelik 87 ayrı fıçı içerisinde toplam toplam 26 bin 100 litre, üretim bölümünde ise işletme sahibi H.Y.'nin (62) beyanına göre tanklar içiresinde 180 bin litre şarap olduğu belirlendi. Fabrikanın üretimi bölümündeki tanklar içindeki şarapların tespitinin teknik incelemeler sonucu belirleneceği bildirildi. Jandarma kaçak olarak üretildiği belirtilen şaraplar için tutanak tutup, H.Y.'yi gözaltına aldı.
Yine bugün bir başka ihbar üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ve Saruhanlı İlçe Jandarma Ekipleri tarafından K.K.'nin (54) Mütevelli Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada kaçak üretildiği belirlenen 1650 litre şarap ve 15 litre sahte rakı ile damıtma sisteminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. K.K. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Manisa'da 207 bin 750 litre kaçak üretim şarap ele geçirildiManisa'da 207 bin 750 litre kaçak üretim şarap ele geçirildiManisa'da 207 bin 750 litre kaçak üretim şarap ele geçirildi

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