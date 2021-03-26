HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa’da 22 bin adet boş makaron ele geçirildi

Manisa’da 22 bin adet boş makaron ele geçirildi

26.03.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 bin 960 adet satışa hazır makaron sigara, 22 bin adet bandrolsüz boş makaron, 13 adet sigara sarma makinesi, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 160 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.Akhisar ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM, JASAT, istihbarat ve asayiş şube ekipleri tarafından kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

Manisa’da 22 bin adet boş makaron ele geçirildi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 bin 960 adet satışa hazır makaron sigara, 22 bin adet bandrolsüz boş makaron, 13 adet sigara sarma makinesi, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 160 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Akhisar ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM, JASAT, istihbarat ve asayiş şube ekipleri tarafından kaçak sigara operasyonu düzenlendi. İlçeye bağlı İnönü ve Efendi mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 bin 960 adet satışa hazır makaron sigara, 22 bin adet bandrolsüz boş makaron, 13 adet sigara sarma makinesi, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 160 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü
Edirne Tabip Odası'ndan '28 gün tam kapanma' çağrısıEdirne Tabip Odası'ndan '28 gün tam kapanma' çağrısı
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Sahura kaçta kalkacağız? Kaça kadar sahur yapılır? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir imsak vakti

İstanbul, Ankara ve İzmir imsak vakti

İhbar üzerine durdurulan araçta diaspor taşı ve kök zümrüt ele geçirildi

İhbar üzerine durdurulan araçta ele geçirildi

Edirne Tabip Odası'ndan '28 gün tam kapanma' çağrısı

Edirne Tabip Odası'ndan '28 gün tam kapanma' çağrısı

Sinop'ta 5 personelin testinin pozitif çıktığı sosyal tesis kapatıldı

Görevliler bir bir rahatsızlanınca kapandı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Danzikyan: Avukatlar kararı Yargıtay’a götüreceklerini söyledi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Danzikyan: Avukatlar kararı Yargıtay’a götüreceklerini söyledi

Muğla Valiliği Kelebekler Vadisi'ne akan suyun işletmeler tarafından kullanılmadığını açıkladı

Valilikten Kelebekler Vadisi'ne akan suyla ilgili açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.