Manisa’da 23 kilo esrar ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki bir ikametin deposuna operasyon düzenleyen polis ekipleri, kurutulmaya bırakılmış toplam 23 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Salihli’de ikamet eden A.A.’nın yüklü miktarda kenevir bitkisi ektiği ve kenevir bitkilerini kesip, ikametinde kestiği kenevir bitkilerini kurutarak esrar elde ederek satacağı yönünde bilgiler elde eden, Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde depoya operasyon düzenledi. Salihli Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile depoda yapılan aramada kurutulmaya bırakılmış 23 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.



