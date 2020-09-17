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  4. Manisa’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Manisa’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 12:38 | Son Güncelleme

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ilçede gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.Manisa’nın Alaşehir, Soma ve Yunusemre ilçelerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ilçede gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
Manisa’nın Alaşehir, Soma ve Yunusemre ilçelerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 6 kilo 134 gram esrar maddesi, bin 916 adet Gerica isimli uyuşturucu hap, 31 kök Hint keneviri, 3 gram skunk maddesi, 0,8 gram metamfetamin maddesi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet av tüfeği fişeği, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. 6 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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