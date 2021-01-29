HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa’da 3 polisi yaralayan zanlı tutuklandı

Manisa’da 3 polisi yaralayan zanlı tutuklandı

29.01.2021 18:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Manisa’da 3 polisi yaralayan zanlı tutuklandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda pompalı tüfekle 3 polisi yarayan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Alaşehir ilçesinde dün akşam Esentepe Mahallesi Çamlıbel Sokak’ta uyuşturucu operasyonuna giden polis memurları M.Y.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda pompalı tüfekle 3 polisi yarayan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alaşehir ilçesinde dün akşam Esentepe Mahallesi Çamlıbel Sokak’ta uyuşturucu operasyonuna giden polis memurları M.Y. (29), A.D. (29) ve H.O.S.’ya (28) pompalı tüfekle ateş açan Yakut Şahin Ç. bugün çıkarıldığı mahkemece “adam öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu madde bulundurmaktan” tutuklandı. Saldırgan tarafından açılan ateş sonrası yaralanan 3 polis memurunun ise taburcu oldukları öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
CHP'den istifa eden Özcan Özel kimdir?CHP'den istifa eden Özcan Özel kimdir?
Vakıfbank şikayet hattına nasıl ulaşılır?Vakıfbank şikayet hattına nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Son dakika! Akar açıkladı: Ortak merkez yarın açılıyor

Bakan açıkladı! Yarın açılıyor

Canan Kaftancıoğlu ve belediye başkanlarına koronavirüs yasağı ihlallerinden ceza

Canan Kaftancıoğlu ve belediye başkanlarına koronavirüs yasağı ihlallerinden ceza

Özcan Özel kimdir? CHP’den istifa etti! Özcan Özel kaç yaşında, nereli?

CHP'den istifa eden Özcan Özel kimdir?

Kızı için kardan Anıtkabir yaptı! Mansur Yavaş'tan davet geldi

Kızı için kardan Anıtkabir yaptı

Mehmet Ali Çelebi kimdir? CHP’den istifa etti! Mehmet Ali Çelebi kaç yaşında, nereli?

CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi kimdir?

Hüseyin Avni Aksoy kimdir? Hüseyin Avni Aksoy kaç yaşında ve nerelidir? Hüseyin Avni Aksoy neden istifa etti?

İstifası ile dikkatleri çekti! Hüseyin Avni Aksoy kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.