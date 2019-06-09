Manisa’da 3. Sınıf Emniyet Müdürü 2 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3. Sınıf Emniyet Müdürü ile bir şahıs gözaltına alınırken yapılan aramalarda 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İlçe girişi üzerinde yol kontrolü yapan ekipler şüphe üzerine durdurdukları 09 JC 983 plakalı araçta narkotik madde arama köpeği ile arama yaptı. Yapılan aramalarda 2 kilogram skunk ile reçeteyle satılan, uyuşturucu etkisi bulunan 10 hap ele geçirildi. Operasyonda araç sahibi İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. ile yanındaki Tuncay Necip B. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

