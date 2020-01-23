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Manisa'da 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 04:42 | Son Güncelleme

Manisa'da 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremin ardından bölgede, 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Musalar Mahallesi olan dünkü depremden sonra AFAD, Türk Kızılay ve UMKE ekipleri, geceyi dışarıda geçiren vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için çadır kurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de mahalle sakinlerine çorba ikram etti.

AFAD verilerine göre, Akhisar ve çevresinde dün 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 1,5 ila 4,3 arasında değişen 132 artçı sarsıntı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Manisa

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