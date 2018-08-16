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Manisa'da 4 bin 554 acemi er yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 14:25 | Son Güncelleme

MANİSA'da, 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Seyhun Arif Kışlası'nda temel eğitimlerini tamamlayan 4 bin 554 er, düzenlenen törenle yemin etti.

Manisa'da 4 bin 554 acemi er yemin etti

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da, 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Seyhun Arif Kışlası'nda temel eğitimlerini tamamlayan 4 bin 554 er, düzenlenen törenle yemin etti. Komando beresini takıp, 'Komando Marşı'nı söyleyen askerler, harmandalı oynayarak, çeşitli gösteriler sundu.
Manisa'da temel eğitimlerini 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda tamamlayan uzun dönem 4 bin 554 acemi er için yemin töreni düzenlendi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Güven Dere, askeri erkan ve asker aileleri törene katıldı. Çocuklarını görmek için kendilerine ayrılan platformları dolduran aileler, Türk bayrakları sallayıp, cep telefonlarıyla görüntü çekti. Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle törene katılan aileler, güneşten şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Törende yemin eden 4 bin 554 asker, mavi komando berelerini taktı. Askerliğini Manisa'da yapmış 22 baba ile dedeye ve eğitimlerde başarılı olan 11 askere hediyeleri verildi. Torunu gibi askerliğini Manisa'da yapan, 1 oğlunu ve 1 torununu terörle mücadele operasyonlarında şehit veren, Devlet Övünç Madalyası sahibi Mehmet Konut da torunuyla birlikte belge aldı. Hediyelerin verilmesinin ardından askerler, müzik eşliğinde harmadalı oynarken, aileler de alkışlarıyla eşlik etti. Komando eğitimi alan askerler, eğitimlerinden çeşitli kesitler sundu.
Törende konuşan 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, askerlere ve ailelerine seslendi. Albay Dere, tugayın, alınan yeni kararla birlikte komando yetiştirmeye başladığını söyledi. Dere, "Görevimizi yerine getirirken komando felsefesiyle başarıya odaklanacağız. Ettiğiniz anda sadık kalacağınıza, vazifeyi namus bileceğinize, doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayacağınıza inanıyorum. Türk askeri olmak, Mehmetçik olmak bir onurdur" diye konuştu.
Konuşmaların ardından askerler, marşlar eşliğinde geçiş törenini gerçekleştirdi. Askerler, daha sonra aileleriyle bir araya geldi. Buluşma anında birbirlerine sarılan askerler ve aileleri sevinç gözyaşı döktü.

FOTOĞRAFLI

Manisa'da 4 bin 554 acemi er yemin ettiManisa'da 4 bin 554 acemi er yemin ettiManisa'da 4 bin 554 acemi er yemin ettiManisa'da 4 bin 554 acemi er yemin etti

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