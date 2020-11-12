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  4. Manisa’da 4 bin 700 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa’da 4 bin 700 litre sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 15:18 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 102 litre rakı ve 4 bin 4660 litre sahte şarap ile 15 litre viski, 5 kilo anason ve 10 litre etil alkol ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kabazlı Mahallesin sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 102 litre rakı ve 4 bin 4660 litre sahte şarap ile 15 litre viski, 5 kilo anason ve 10 litre etil alkol ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kabazlı Mahallesin sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yasadışı içki üretimi ve tüketiminden kaynaklanan ölüm olaylarının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında 11 ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada 4660 litre şarap, 102 litre rakı, 15 litre viski, 10 litre etil alkol, 5 kilo anason ile 2 damıtma düzeneği ve 1 adet ruhsatsız ev tüfeği ele geçirildi.
Ele geçirilen sahte içkiler ile damıtma düzeneği sistemine el konulurken, şüphelilerin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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