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Manisa’da 4.0 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 06:55 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Manisa’da 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.25’te Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluştu.

4.6'LIK DEPREM İZMİR'DE HİSSEDİLMİŞTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 03.23’de merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde kaydedilirken, İzmir’in birçok ilçesinde de hissedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa deprem Kırkağaç

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