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Manisa'da 41 öğrenci zehirlenme belirtisiyle hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 09:28 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda zehirlenme şüphesiyle 41 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda zehirlenme şüphesiyle 41 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak kalan öğrenciler, dün akşam saatlerinde yemek yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi yaşamaya başladı. Bunun üzerine yetkililer, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Öğrenciler, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine ve Özel Egeumut Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ve Okul Müdürü Ebru Yöntem'in durumu bildirmesi üzerine Kaymakam Uğur Turan ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan Hasyiğit hastaneleri ziyarette bulunarak öğrencilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İlçe Sağlık Müdürü Hasyiğit konuya ilişkin, 41 öğrencinin hastanelerde gözlem altında tutulduğunu, öğrencilerin akşam yemeğinde yediği tavuk dönerden dolayı gıda zehirlenmesi yaşamış olabileceklerini ifade etti. Ayrıca, sabah yemeklerden numune alınacağını ve yapılan çalışmaların ardından öğrencilerin zehirlenme sebebinin belirleneceğini söyledi.

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